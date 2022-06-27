В «Интере» подтвердили предстоящий трансфер Лукаку
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб договорился о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
«Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в оформлении этой сделки. Пришлось проделать много работы. Теперь осталось закрыть последние вопросы», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23. Итальянский клуб заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов.
Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.
Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14.08
|00:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
|
Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -