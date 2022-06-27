В «Интере» подтвердили предстоящий трансфер Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб договорился о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в оформлении этой сделки. Пришлось проделать много работы. Теперь осталось закрыть последние вопросы», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23. Итальянский клуб заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов.

Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.