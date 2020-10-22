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Гаттузо попросил игроков «Наполи» питаться дома и не общаться тесно с болельщиками

17:10
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо опасается потерять больше игроков из-за коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали форвард команды Петр Зелиньски и хавбек Элиф Элмас.

Итальянский специалист посоветовал своим игрокам не выходить из дома на ужин и не подпускать болельщиков слишком близко, когда они находятся на публике.

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