Гаттузо попросил игроков «Наполи» питаться дома и не общаться тесно с болельщиками

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо опасается потерять больше игроков из-за коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали форвард команды Петр Зелиньски и хавбек Элиф Элмас.

Итальянский специалист посоветовал своим игрокам не выходить из дома на ужин и не подпускать болельщиков слишком близко, когда они находятся на публике.