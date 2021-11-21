Гасперини: «Восхищен игрой футболистов «Специи»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру «Специи» (5:2) после матча 13-го тура серии А.
«Восхищен игрой футболистов «Специи». Игроки готовы к командной игре, мне нравятся их идеи. У Тиаго Мотты отличное тело, он похудел. Он показал интересные вещи. У него будет отличная карьера», — цитирует Гасперини TMW.
После 13 туров серии А «Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следуюшем туре команда сыграет с «Ювентусом» (27 ноября).
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