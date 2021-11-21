Итальяно: «Фиорентина» заслужила обыграть такую великую команду, как «Милан»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Милана» (4:2).

«Мы смогли обыграть лидеров серии А. Я думаю, что все должно было закончиться со счетом 3:0, однако мы позволили им вернуться в игру, а затем сделали все возможное, чтобы забить четвертый мяч. Я по-прежнему убежден, что мы заслужили обыграть такую великую команду, как «Милан». Я доволен, потому что в этом сезоне мы хорошо играли против больших клубов и не сумели набрать очки, поэтому на этот раз мы были вознаграждены.

Влаховичу уготована большая карьера не потому, что он забивает голы и умеет играть, а потому, как он тренируется. Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас он очень много работает и выкладывается для команды», — приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

«Фиорентина» набрала 21 очко и поднялась на шестое место. У «Милана» 32 очка и вторая позиция.