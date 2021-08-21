«Аталанта» с Миранчуком вырвала победу в матче с «Торино»
«Аталанта» обыграла «Торино» в гостевом матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Луис Мурьель. В концовке второго тайма отличился нападающий «Торино» Андреа Белотти. Победу «Аталанте» на 93-й минуте принес точный удар Роберто Пикколи.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Лацио» в гостях уверенно обыграл «Эмполи» — 3:1. В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари и Чиро Иммобиле.
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
«Эмполи» — «Лацио» — 1:3 (1:3)
Голы: Бандинелли, 4 (1:0). Милинкович-Савич, 6 (1:1). Лаццари, 31 (1:2). Иммобиле, 41 — с пенальти (1:3).
«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович (Фьямоцци, 83), Маркицца, Исмайли, Хаас (Крочата, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Кутроне (Журковски, 76), Манкузо (Ла Мантия, 82).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Лаццари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Муричи, 82), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Лукас, 29. Стоянович, 38. Исмайли, 89.
Судья: Соцца (Италия).
21 августа. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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