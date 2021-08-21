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«Аталанта» с Миранчуком вырвала победу в матче с «Торино»

23:40
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«Аталанта» обыграла «Торино» в гостевом матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Луис Мурьель. В концовке второго тайма отличился нападающий «Торино» Андреа Белотти. Победу «Аталанте» на 93-й минуте принес точный удар Роберто Пикколи.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Лацио» в гостях уверенно обыграл «Эмполи» — 3:1. В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари и Чиро Иммобиле.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Эмполи» — «Лацио» — 1:3 (1:3)

Голы: Бандинелли, 4 (1:0). Милинкович-Савич, 6 (1:1). Лаццари, 31 (1:2). Иммобиле, 41 — с пенальти (1:3).

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович (Фьямоцци, 83), Маркицца, Исмайли, Хаас (Крочата, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Кутроне (Журковски, 76), Манкузо (Ла Мантия, 82).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Лаццари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Муричи, 82), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Лукас, 29. Стоянович, 38. Исмайли, 89.

Судья: Соцца (Италия).

21 августа. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Торино — Аталанта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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