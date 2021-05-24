Гасперини не покинет «Аталанту», несмотря на интерес других клубов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попал в сферу интересов многих клубов, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 63-летний итальянец интересен многим командам, в том числе топ-клубам, однако сам специалист намерен остаться в Бергамо. Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.