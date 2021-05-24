Пирло: «Я вижу себя тренером «Юве» в следующем сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результаты команды по итогам сезона.

«Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице серии А и вошел в зону Лиги чемпионов.

«Мне необходимо было выполнить свою работу: выиграть Кубок Италии и попасть в Лигу чемпионов. Это было важной целью. Я выкладываюсь на полную, вы видите результат. В следующем сезоне я виду себя тренером «Ювентуса». Сейчас мы должны радоваться тому, чего нам удалось достичь», — цитирует Пирло DAZN.

Контракт итальянца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.