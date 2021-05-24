Де Дзерби сообщил, что еще не согласовал контракт с «Шахтером»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби подвел итоги сезона после матча заключительного тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Я считаю, что мы заслужили играть в Европе, учитывая все то, что мы сделали в этом сезоне. У меня есть разочарование, но в основном потому, что мы расстаемся, и это самый печальный день из всех.

Контракт с «Шахтером»? Возможно, нам нужно встретиться с руководством и обсудить это, но пока еще ничего не согласовано. Людям это могло показаться странным, но они, вероятно, не слушали меня или думали, что я просто философствую. Я ухожу из «Сассуоло», потому что чувствую, что мы достигли стадии, когда я не могу делать здесь больше, иначе я бы не ушел», — приводит слова Де Дзерби Sky Sport Italia.

По итогам сезона «Сассуоло» занял восьмое место в турнирной таблице и упустил возможность попасть в Лигу Европы и Лигу конференций. Сообщалось, что после ухода из итальянского клуба Де Дзерби возглавит донецкий «Шахтер».