Камоцци: «Вклад Хвичи в победу «Наполи» фундаментальный»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал для «СЭ» досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Наполи» заслуженно выиграли скудетто. Они доминировали в чемпионате. Так что могу сказать только много комплиментов. Хвича сыграл важную роль в течение трех четвертей чемпионата, затем потерпел спад из-за травмы, но его вклад в победу фундаментальный. Спаллетти показал, что он отличный тренер, умный и хитрый. Ему тоже много поздравлений», — сказал Камоцци «СЭ».

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул.

За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.