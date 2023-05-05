Спаллетти не сдержал слез после победы «Наполи» в серии А. Он посвятил ее умершему брату, семье, игрокам и болельщикам

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллети расплакался после того, как его команда выиграла чемпионский титул Серии А. Он посвятил этот успез своему брату, который умер четыре года назад, а также болельщикам и игрокам.

«Во-первых, я должен посвятить этот титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторыз, это для всех болельщиков «Наполи», это для вас! И, наконец, для всех, кто работает в «Наполи», моему персоналу, Джунтоли, клубу за то, что он делает свою работу. И Матильде, моей дочери. Естественно, спасибо всей моей семье за то, что подтолкнула меня вперед. Мои друзья и мой брат Марчелло», — цитирует Football Italia Спаллетти.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.