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Франки Массимо: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Франки Массимо предположил, почему «Торино» не выкупает российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нем нет ничего особенного для итальянского футбола. Если бы он был действительно сильным футболистом, то «Аталанта» оставила бы его себе и уж точно не отдала бы в аренду в «Торино», — цитирует Массимо Metaratings.ru.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-zhurnalist-massimo-v-miranchuke-net-nichego-osobennogo-dlya-italyanskogo-futbola-261226/
Алексей Миранчук
Футбол
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3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
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6
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7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
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 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
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