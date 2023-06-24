Франки Массимо: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

Итальянский журналист Франки Массимо предположил, почему «Торино» не выкупает российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нем нет ничего особенного для итальянского футбола. Если бы он был действительно сильным футболистом, то «Аталанта» оставила бы его себе и уж точно не отдала бы в аренду в «Торино», — цитирует Массимо Metaratings.ru.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.