Ди Мария подпишет контракт с «Бенфикой» на следующей неделе

Полузащитник Анхель ди Мария на следующей неделе подпишет контракт с «Бенфикой», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, все документы уже готовы, контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.