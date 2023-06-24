«Милан» интересуется хавбеком «Удинезе» Самарджичем

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации издания, россонери ищут игрока, который сможет заменить Сандро Тонали.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» с пятью голами и четыремя результативными передачами.