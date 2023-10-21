Распадори: «Наличие таких качественных партнеров, как Хвича, конечно, помогает «Наполи»

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал победу над «Вероной» (3:1) в матче 9-го тура итальянской серии А.

«Это очень важная победа, но мы могли забить еще несколько мячей и сохранить свои ворота сухими, гола можно было избежать. Мы должны извлечь положительные моменты из этой игры», — приводит слова Распадори Football Italia.

Также 23-летний футболист отметил игру вингера команды Хвичи Кварацхелии, который оформил дубль.

«Наличие таких качественных партнеров по команде, конечно, помогает. Я думаю, что одна из самых важных вещей, которую мы сделали сегодня, — это жертвовали собой ради друг друга, мы все работали вместе», — сказал Распадори.

«Наполи» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Команда 29 октября сыграет с «Миланом».