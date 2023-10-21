Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:48

Распадори: «Наличие таких качественных партнеров, как Хвича, конечно, помогает «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал победу над «Вероной» (3:1) в матче 9-го тура итальянской серии А.

«Это очень важная победа, но мы могли забить еще несколько мячей и сохранить свои ворота сухими, гола можно было избежать. Мы должны извлечь положительные моменты из этой игры», — приводит слова Распадори Football Italia.

Также 23-летний футболист отметил игру вингера команды Хвичи Кварацхелии, который оформил дубль.

«Наличие таких качественных партнеров по команде, конечно, помогает. Я думаю, что одна из самых важных вещей, которую мы сделали сегодня, — это жертвовали собой ради друг друга, мы все работали вместе», — сказал Распадори.

«Наполи» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Команда 29 октября сыграет с «Миланом».

Хвича Кварацхелия
ФК Верона
ФК Наполи
0
Читайте также
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» разгромил «Торино» в серии А

Гарсия — о потере Осимхена: «У «Наполи» много качественных игроков в атаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 1 : 3
21.10 19:00
Торино – Интер
 0 : 3
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
23.10 19:30
Удинезе – Лечче
 - : -
23.10 21:45
Фиорентина – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости