«Интер» разгромил «Торино» в серии А

«Интер» в гостях обыграл «Торино» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 59-й минуте миланцев вывел вперед гол Маркуса Тюрама. 8 минут спустя преимущество команды Симоне Индзаги удвоил Лаутаро Мартинес. Окончательный счет на 90+3-й минуте с пенальти установил Хакан Чалханоглу.

«Интер» с 22 очками вышел на первое место в серии А, обойдя «Милан», но у конкурента есть матч в запасе. «Торино» с 9 очками идет на 14-м месте в чемпионате Италии.