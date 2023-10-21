Гарсия — о потере Осимхена: «У «Наполи» много качественных игроков в атаке»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия отметил положительные и отрицательные моменты в матче 9-го тура серии А с «Вероной» (3:1).

«Мы сделали свою работу сегодня, нам было важно победить. При счете 3:0 игра обычно заканчивается, но мы пропустили очень неудачный гол и позволили «Вероне» вернуться в игру. Мы должны были забить больше, но отдаем должное тем, кто поучаствовал в голах: Распадори, Политано и Кварацхелия отлично справились с задачей. Отдельно хочу отметить Алекса Мерета, который отлично сыграл в воротах. Тренер никогда не бывает доволен, когда команда ведет 3:0 и при этом позволяет сопернику нанести больше ударов по воротам, чем за весь первый тайм», — приводит слова Гарсии Football Italia.

Также тренер «Наполи» высказался об отсутствии форварда Виктора Осимхена, который выбыл примерно на месяц.

«Джакомо Распадори способен связать команду воедино и позволяет нам сбалансировать полузащиту. В этом составе нам повезло, что у нас есть Осимхен, Джакомо и Симеоне. Лучше, когда игроки не травмированы, но я был спокоен, зная, что у нас по-прежнему много качественных игроков в атаке», — сказал Гарсия.

«Наполи» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Команда 29 октября сыграет с «Миланом».