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Гарсия — о потере Осимхена: «У «Наполи» много качественных игроков в атаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия отметил положительные и отрицательные моменты в матче 9-го тура серии А с «Вероной» (3:1).

«Мы сделали свою работу сегодня, нам было важно победить. При счете 3:0 игра обычно заканчивается, но мы пропустили очень неудачный гол и позволили «Вероне» вернуться в игру. Мы должны были забить больше, но отдаем должное тем, кто поучаствовал в голах: Распадори, Политано и Кварацхелия отлично справились с задачей. Отдельно хочу отметить Алекса Мерета, который отлично сыграл в воротах. Тренер никогда не бывает доволен, когда команда ведет 3:0 и при этом позволяет сопернику нанести больше ударов по воротам, чем за весь первый тайм», — приводит слова Гарсии Football Italia.

Также тренер «Наполи» высказался об отсутствии форварда Виктора Осимхена, который выбыл примерно на месяц.

«Джакомо Распадори способен связать команду воедино и позволяет нам сбалансировать полузащиту. В этом составе нам повезло, что у нас есть Осимхен, Джакомо и Симеоне. Лучше, когда игроки не травмированы, но я был спокоен, зная, что у нас по-прежнему много качественных игроков в атаке», — сказал Гарсия.

«Наполи» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. Команда 29 октября сыграет с «Миланом».

Виктор Осимхен
ФК Верона
ФК Наполи
Руди Гарсия
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1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
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