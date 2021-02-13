«Фиорентину» может возглавить тренер «Сассуоло»

Главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли может сменить наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, сообщает Football Italia.

По информации источника, Пранделли с большой долей вероятности не станет продлевать контракт с «фиалками», действующий до конца сезона-2020/21. Сообщается, что Де Дзерби может занять место специалиста с лета 2021 года. Кроме того, «Фиорентина» может нанять на должность спортивного директора клуба Джанлуку Петраки, ныне работающего в «Торино».

Пранделли возглавляет «Фиорентину» с ноября 2020 года. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 22 очками после 21 тура. «Сассуоло» под руководством Де Дзерби идет на 8-й строчке чемпионата с 31 очком.

27 января в «Фиорентину» перешел российский нападающий Александр Кокорин. Он дебютировал за итальянский клуб, выйдя на замену в матче 21-го тура против «Интера» (0:2) и не отличился результативными действиями.