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«Милан» намерен выкупить Браима Диаса у «Реала»

11:18
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«Милан» планирует выкупить полузащитника Браима Диаса, арендованного у «Реала», сообщает Goal.

По информации источника, в арендном соглашении нет опции выкупа, однако итальянский клуб намерен провести переговоры о полноценном трансфере 21-летнего испанца.

Диас выступает за «Милан» с сентября 2020 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 25 матчах за «россонери». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/ac-milan-seek-permanent-deal-for-real-madrid-forward-brahim/1iqxxl5p5wb5115hillh8xstdl

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