«Милан» намерен выкупить Браима Диаса у «Реала»
«Милан» планирует выкупить полузащитника Браима Диаса, арендованного у «Реала», сообщает Goal.
По информации источника, в арендном соглашении нет опции выкупа, однако итальянский клуб намерен провести переговоры о полноценном трансфере 21-летнего испанца.
Диас выступает за «Милан» с сентября 2020 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 25 матчах за «россонери». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/ac-milan-seek-permanent-deal-for-real-madrid-forward-brahim/1iqxxl5p5wb5115hillh8xstdl
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