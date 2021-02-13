Пранделли рассказал о состоянии Рибери и Кокорина перед матчем с «Сампдорией»
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о подготовке к матчу 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 17:00 мск.
«К сожалению, Рибери делал все возможное, чтобы быть готовым, но он не сможет принять участие в матче. Вернется Мартин Касерес, а Александр Кокорин продолжит заниматься с фитнес-тренером.
Завтрашняя игра — самая важная в сезоне, у меня всегда такое отношение к матчам. Я настроен оптимистично и считаю, что команда нашла правильный менталитет», — приводит слова Пранделли Football Italia.
Ранее стало известно, что Кокорин неделю занимался по индивидуальной программе, так как тренерский штаб «Фиорентины» решил не нагружать футболиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/166267/prandelli-warns-fiorentina-and-samp
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