Пранделли рассказал о состоянии Рибери и Кокорина перед матчем с «Сампдорией»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о подготовке к матчу 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 17:00 мск.

«К сожалению, Рибери делал все возможное, чтобы быть готовым, но он не сможет принять участие в матче. Вернется Мартин Касерес, а Александр Кокорин продолжит заниматься с фитнес-тренером.

Завтрашняя игра — самая важная в сезоне, у меня всегда такое отношение к матчам. Я настроен оптимистично и считаю, что команда нашла правильный менталитет», — приводит слова Пранделли Football Italia.

Ранее стало известно, что Кокорин неделю занимался по индивидуальной программе, так как тренерский штаб «Фиорентины» решил не нагружать футболиста.