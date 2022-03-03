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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 1/2 финала Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Фиорентина» — «Ювентус» — 0:1.
Фото Reuters

«Фиорентина» проиграла «Ювентусу» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 0:1. Игра прошла во Флоренции.

Победу туринской команде принес автогол Лоренсо Венути на 92-й минуте встречи.

Ответный матч состоится 20 апреля в Турине. В другом полуфинале играют «Интер» и «Милан» (первый матч — 0:0).

Действующим победителем турнира является «Ювентус». Туринская команда также является рекордсменом по количеству побед.

Италия. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Ювентус
Голы
Венути, 90+1 (0:1)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Одриосола (Венути, 46) Игор Бонавентура Сапонара (Соттиль, 66) Кастровилли (Данкан, 84) Иконе (Гонсалес, 84) Торрейра Пентек (Кабрал, 65)
Ювентус
Перин Де Шильо де Лигт Данилу Пеллегрини Артур Рабьо Локателли Влахович Кин (Мората, 59) Аке (Куадрадо, 46)
Предупреждения
Бонавентура 71’, Миленкович 72’, Торрейра 90’  -  Пеллегрини 57’, Де Шильо 79’
Судьи
Гвида (Италия)
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
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Болонья

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