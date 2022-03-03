«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 1/2 финала Кубка Италии

«Фиорентина» проиграла «Ювентусу» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 0:1. Игра прошла во Флоренции.

Победу туринской команде принес автогол Лоренсо Венути на 92-й минуте встречи.

Ответный матч состоится 20 апреля в Турине. В другом полуфинале играют «Интер» и «Милан» (первый матч — 0:0).

Действующим победителем турнира является «Ювентус». Туринская команда также является рекордсменом по количеству побед.