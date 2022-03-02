Павел Недвед сравнил Влаховича с Роналду

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сравнил Душана Влаховича с Криштиану Роналду.

«Влахович и меня удивил, уровень как у лучших игроков Европы. Могу сравнить его с Криштиану Роналду. Влахович родился в 2000 году, он может добиться величия. Будущее за ним. У нас хорошо подготовленный тренер, он дает советы. Он молчаливый, скромный и умный мальчик — все эти качества важны, чтобы стать чемпионом, — приводит слова Недведа Tuttosport.

22-летний Влахович перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» в конце января 2022 года. Нападающий сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.