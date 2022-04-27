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Сегодня, 20:59

«Фиорентина» дома разгромно уступила «Удинезе», Кокорин остался в запасе

«Удинезе» на выезде разгромил «Фиорентину», Кокорин остался в запасе
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. «Фиорентина» — «Удинезе».
Фото Global Look Press

«Удинезе» на выезде разгромил «Фиорентину» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:0.

В составе гостей забили Пабло Мари, Жерар Деулофеу, Дестини Удогие и Уоллас.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 56 очками в 34 матчах занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Удинезе» идет на 11-й строчке с 43 очками в 34 играх.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:4
Удинезе
Голы
Мари, 12 (0:1), Деулофеу, 36 (0:2), Уоллас, 90+2 (0:3), Удогие, 90+6 (0:4)
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги Миленкович (Игор, 46) Одриосола Бонавентура (Мале, 46) Торрейра Данкан (Иконе, 70) Пентек (Кабрал, 46) Гонсалес Соттиль (Кальехон, 71)
Удинезе
Сильвестри Удогие Молина (Соппи, 90+1) Найтинк Мари Бекао Арслан (Яяло, 60) Макенго Уоллас Саксесс (Пуссетто, 66) Деулофеу (Несторовски, 90)
Предупреждения
Гонсалес 49’, Торрейра 59’, Мале 90+4’  -  Найтинк 16’, Деулофеу 49’, Макенго 55’, Удогие 80’
Судьи
Пеццуто (Италия)

Александр Кокорин
Футбол
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
4
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Торино»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
12
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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