«Фиорентина» дома разгромно уступила «Удинезе», Кокорин остался в запасе

«Удинезе» на выезде разгромил «Фиорентину», Кокорин остался в запасе

«Удинезе» на выезде разгромил «Фиорентину» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:0.

В составе гостей забили Пабло Мари, Жерар Деулофеу, Дестини Удогие и Уоллас.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

«Фиорентина» с 56 очками в 34 матчах занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Удинезе» идет на 11-й строчке с 43 очками в 34 играх.