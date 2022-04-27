Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Торино»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав на перенесенный матч 20-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Футболист остался в списке запасных команды на игру.

В сезоне-2021/22 Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за «Аталанту».

Матч «Аталанта» — «Торино» состоится сегодня, 27 апреля. Начало встречи — в 21.15 (мск).