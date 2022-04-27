«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в матче чемпионата Италии

«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:4. Отметим, что футболисты обеих команда реализовали по два пенальти.

У хозяев отличились Луис Муриэль (дубль), Мартен Де Рон и Марио Пашалич. У гостей забивали — Антонио Санабриа, Саша Лукич (дубль), автогол на счету Ремо Фройлера.

Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты».

В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место с 55 очками, «Торино» (44 очка) — на 11-й строчке.