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27 апреля, 23:09

«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в матче чемпионата Италии

Читать «СЭ» в
«Аталанта» — «Торино».
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:4. Отметим, что футболисты обеих команда реализовали по два пенальти.

У хозяев отличились Луис Муриэль (дубль), Мартен Де Рон и Марио Пашалич. У гостей забивали — Антонио Санабриа, Саша Лукич (дубль), автогол на счету Ремо Фройлера.

Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты».

В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место с 55 очками, «Торино» (44 очка) — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 21:15. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:4
Торино
Голы
Санабрия, 4 (0:1), Муриэль, 18 (1:1), де Рон, 23 (2:1), Лукич, 36 (2:2), Лукич, 63 (2:3), Фройлер, 67 (2:4), Пашалич, 78 (3:4), Муриэль, 84 (4:4)
Аталанта
Муссо Паломино Джимсити (Толой, 46) Хатебур Скальвини (Бога, 69) Дзаппакоста Фройлер (Пашалич, 68) де Рон Пессина (Михэйлэ, 69) Муриэль Сапата (Малиновский, 79)
Торино
Милинкович-Савич Бремер Зима (Джиджи, 85) Родригес Синго Эйна Лукич Прат (Сек, 85) Риччи (Побега, 59) Пьяца (Брекало, 31) Санабрия (Пеллегри, 85)
Предупреждения
Фройлер 35’, Пашалич 69’  -  Лукич 52’, Зима 83’
Судьи
Абиссо (Италия)
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
1
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Кельвен Амиан

Специя

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