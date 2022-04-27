«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в матче чемпионата Италии
«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 4:4. Отметим, что футболисты обеих команда реализовали по два пенальти.
У хозяев отличились Луис Муриэль (дубль), Мартен Де Рон и Марио Пашалич. У гостей забивали — Антонио Санабриа, Саша Лукич (дубль), автогол на счету Ремо Фройлера.
Россиянин Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты».
В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает восьмое место с 55 очками, «Торино» (44 очка) — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|
2
|Интер
|34
|21
|9
|4
|72-28
|72
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|
5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
6
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|
7
|Фиорентина
|34
|17
|5
|12
|54-46
|56
|
8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|
9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|
10
|Сассуоло
|34
|12
|10
|12
|59-55
|46
|
11
|Торино
|34
|11
|11
|12
|42-36
|44
|
12
|Удинезе
|34
|10
|13
|11
|53-52
|43
|
13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|30.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|30.04
|19:00
|
Сампдория – Дженоа
|- : -
|30.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|1.05
|13:30
|
Ювентус – Венеция
|- : -
|1.05
|16:00
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эмполи – Торино
|- : -
|1.05
|19:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|1.05
|21:45
|
Рома – Болонья
|- : -
|2.05
|21:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|25
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|28
|1
|6
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