«Фиорентина» — «Торино»: видео победного гола Миранчука и лучших моментов матча

«Торино» обыграл «Фиорентину» в гостях в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол — на счету российского полузащитника туринцев Алексея Миранчука, который забил четвертый гол в нынешнем сезоне серии А и десятый за все время выступлений в турнире.

Благодаря победе «Торино» вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками.