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Сегодня, 00:43

Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук празднует гол в ворота «Фиорентины» вместе с одноклубниками.
Фото Global Look Press

«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте встречи забил российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук. Этот мяч стал для него четвертым в нынешнем розыгрыше серии А и десятым за все время выступлений в лиге.

«Торино» одержал первую победу над «Фиорентиной» на выезде в серии А с 31 октября 1976 года. Тогда команда также выиграла со счетом 1:0. С тех пор «Фиорентина» побеждала «Торино» дома 18 раз, еще 14 игр завершились вничью.

Туринцы поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 26 очками. «Фиорентина» идет на девятой строчке с 23 очками.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Торино

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
5
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук забил 4-й гол в нынешнем сезоне серии А

Алексей Миранчук забил десятый гол в серии А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
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Интер

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
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Эмполи

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