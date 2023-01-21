Миранчук забил 4-й гол в нынешнем сезоне серии А

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Россиянин отличился на 33-й минуте встречи и открыл счет в матче — 1:0.

Миранчук получил мяч на линии штрафной, продвинулся чуть вперед и нанес аккуратный удар в дальний угол ворот.

Для 27-летнего хавбека это четвертый гол в нынешнем сезоне серии А. Также на счету Миранчука 1 голевая передача в 13 матчах.

Напомним, что полузащитник выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».