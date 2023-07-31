Бремер не обеспокоен тем, что в следующем сезоне «Ювентус» не сыграет в еврокубках

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер не переживает, что в следующем сезоне его команда не сыграет в еврокубках. Клуб в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте с серии А и должен был сыграть в Лиге конференций, но УЕФА отстранила туринскую команду от этого турнира.

«Это даст нам шанс больше сфокусироваться на серии А. Когда я играл за «Торино», у нас было больше времени для тренировок, так как мы не играли в еврокубках», — цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport.

Ранее туринцы выступили с заявлением по поводу отстранения от участия в еврокубках в сезоне-2023/24.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.