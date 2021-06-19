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«Фиорентина» предложила контракт тренеру Итальяно

18:50
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Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Винченцо Итальяно, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

«Фиалки» предложили Итальяно соглашение на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Если специалист согласится, то «Фиорентине» предстоит заплатить «Специи» за неустойку один миллион евро.

43-летний специалист двумя неделями ранее продлил контракт со «Специей».

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.

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