«Фиорентина» предложила контракт тренеру Итальяно

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Винченцо Итальяно, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

«Фиалки» предложили Итальяно соглашение на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Если специалист согласится, то «Фиорентине» предстоит заплатить «Специи» за неустойку один миллион евро.

43-летний специалист двумя неделями ранее продлил контракт со «Специей».

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.