Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу достиг договоренности о переходе в «Рому», сообщает Sky Italia.

По информации источника, 33-летний португалец согласен продолжить карьеру в римском клубе. Сообщается, что теперь «Роме» осталось договориться об условиях трансфера с «Вулверхэмптоном». Английский клуб требует за футболиста от 12 до 15 миллионов евро, последнее предложение римлян составило 8 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 37 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 10 матчей на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.