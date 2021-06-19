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Руй Патрисиу достиг договоренности о переходе в «Рому»

13:50
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Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу достиг договоренности о переходе в «Рому», сообщает Sky Italia.

По информации источника, 33-летний португалец согласен продолжить карьеру в римском клубе. Сообщается, что теперь «Роме» осталось договориться об условиях трансфера с «Вулверхэмптоном». Английский клуб требует за футболиста от 12 до 15 миллионов евро, последнее предложение римлян составило 8 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 37 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 10 матчей на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/18/roma-rui-patricio-calciomercato-news

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