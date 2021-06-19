Лукас Торрейра попал в сферу интересов «Лацио»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Лацио».

Торрейра уже выступал в итальянской серии А — с 2014 по 2016 года он играл за «Пескару», а затем перешел в «Сампдорию», где провел два сезона. Летом 2018 года уругваец стал игроком лондонского «Арсенала», а минувший сезон он провел на правах годичной аренде в мадридском «Атлетико» и помог команде Диего Симеоне стать чемпионом Испании.

В сезоне-2020/21 Торрейра забил один мяч в 26 встречах.