«Фиорентина» поместила Кокорина на постер о выходе в еврокубки
«Фиорентина» в заключительном 38-м туре обыграла «Ювентус» (2:0) и заняла седьмое место в серии А.
Таким образом, «фиалки» гарантировали себе попадание в квалификацию Лиги конференций. Пресс-служба клуба в честь выхода команды в еврокубки опубликовала постер, на который попал российский форвард Александр Кокорин.
В текущем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины», проведя на поле 125 минут.
#WelcomeBack in Europe ???#ForzaViola #FiorentinaJuventus #ACFFiorentina pic.twitter.com/JJn3imvRYA— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 21, 2022
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|И
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|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|
2
|Интер
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
13
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
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|28
|
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|Венеция
|37
|6
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38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
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|28
|1
|11
|
|
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Рома
|28
|1
|10
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