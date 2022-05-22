«Фиорентина» поместила Кокорина на постер о выходе в еврокубки

«Фиорентина» в заключительном 38-м туре обыграла «Ювентус» (2:0) и заняла седьмое место в серии А.

Таким образом, «фиалки» гарантировали себе попадание в квалификацию Лиги конференций. Пресс-служба клуба в честь выхода команды в еврокубки опубликовала постер, на который попал российский форвард Александр Кокорин.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины», проведя на поле 125 минут.