«Эмполи» победил «Аталанту»

«Эмполи» победил «Аталанту» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Лео Штулац.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Эмполи» набрал 41 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Аталанты» 59 очков и 8-я строчка.