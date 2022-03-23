«Фиорентина» не готовы выкупать Пентека у «Герты» за 15 миллионов евро

«Фиорентина» пока не определилась с будущим нападающего Кшиштофа Пентека, который выступает в клубе на права аренды. Итальянский клуб может выкупить у «Герты» права на игрока за 15 миллионов евро, но «фиалки» не готовы тратить такую сумму, сообщает La Repubblica.

Контракт 26-летнего поляка с немецким клубом рассчитан до 2026 года.

За «Фиорентину» в серии А он провел 8 матчей, в которых забил 3 гола.

Напомним, что в «Герту» Пентек перешел из итальянского «Милана». В 2020 году немецкий клуб заплатил за игрока 25 миллионов евро (без учета бонусов).