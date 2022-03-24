«Милан» обсудит новый контракт с Ибрагимовичем в конце апреля

«Милан» планирует продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в конце апреля представители клуба намерены обсудить новое соглашение с 40-летним шведом. «Милан» готов предложить футболисту зарплату в размере 2,5 миллиона евро за год без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Милан». Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2022 года.