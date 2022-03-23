«Ювентус» хочет оформить трансфер Марсьля летом

«Ювентус» претендует на нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, который сейчас выступает на правах аренды за «Севилью». Итальянский клуб летом хочет оформить трансфер 26-летнего француза, сообщает La Stampa.

Сам Марсьяль не хочет возвращаться в «Ман Юнайтед» и готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В чемпионате Испании за «Севилью» он успел провести 5 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу.