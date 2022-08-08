Кин был отстранен от товарищеского матча «Ювентуса» с «Атлетико» из-за опоздания

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был отстранен от товарищеского матча с «Атлетико» (0:4) из-за опоздания на один из матчей, сообщает Goal.

По информации источника, итальянский форвард опоздал на игру и впоследствии был исключен из состава. Его место в игре с испанским клубом занял аргентинский нападающий Матиас Соуле.

22-летний Кин в минувшем сезоне провел 32 матча в серии А за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Клуб арендовал форварда у «Эвертона» до 2023 года с обязательством выкупа.