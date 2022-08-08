Кин был отстранен от товарищеского матча «Ювентуса» с «Атлетико» из-за опоздания
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был отстранен от товарищеского матча с «Атлетико» (0:4) из-за опоздания на один из матчей, сообщает Goal.
По информации источника, итальянский форвард опоздал на игру и впоследствии был исключен из состава. Его место в игре с испанским клубом занял аргентинский нападающий Матиас Соуле.
22-летний Кин в минувшем сезоне провел 32 матча в серии А за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Клуб арендовал форварда у «Эвертона» до 2023 года с обязательством выкупа.
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|0
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4
|Ювентус
|0
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5
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|0
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6
|Рома
|0
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9
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|0
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10
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|0
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11
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|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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