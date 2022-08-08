Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:40

Кин был отстранен от товарищеского матча «Ювентуса» с «Атлетико» из-за опоздания

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был отстранен от товарищеского матча с «Атлетико» (0:4) из-за опоздания на один из матчей, сообщает Goal.

По информации источника, итальянский форвард опоздал на игру и впоследствии был исключен из состава. Его место в игре с испанским клубом занял аргентинский нападающий Матиас Соуле.

22-летний Кин в минувшем сезоне провел 32 матча в серии А за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Клуб арендовал форварда у «Эвертона» до 2023 года с обязательством выкупа.

Источник: https://www.goal.com/en/news/juventus-punished-moise-kean-disciplinary-breach-striker-out-of-squad/blt95c81a9898b77643
Мойзе Кин
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Санчес покинет «Интер» и подпишет с «Марселем» контракт до 2024 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости