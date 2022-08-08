«Ювентус» и «Айнтрахт» расходятся в оценке Костича на 4 миллиона евро
«Ювентус» хочет закрыть сделку по полузащитнику «Айнтрахта» Филипу Костичу к завтрашнему дню, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, клубы расходятся в оценке 29-летнего серба на 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что у полузащитника уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне Костич провел за «Айнтрахт» 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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15
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|0
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|0
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16
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
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|0
|
18
|Лечче
|0
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|0
|0
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19
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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