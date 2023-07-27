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Сегодня, 12:02

«Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Бельтраном

Виталий Косик
Корреспондент
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Лукас Бельтран.
Фото Getty Images

«Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Лукасом Бельтраном, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, аргентинский клуб хочет выручить с продажи игрока примерно 20 миллионов евро, что может стать проблемой для красно-белых.

Бельтран является воспитанником «Ривер Плейта» и выступает за основную команду с лета 2022 года.

Всего 22-летний аргентинец сыграл за команду 74 матче и забил 21 гол. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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