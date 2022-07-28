«Фиорентина» хочет сохранить Миленковича и предложила ему новый контракт с повышенной зарплатой

«Фиорентина» хочет сохранить в команде защитника Николу Миленковича, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предложил 24-летнему сербу контракт до конца июня 2025 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Утверждается, что по нынешнему соглашению, действующему до конца июня 2023 года, футболист зарабатывает 2,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Миленковичем интересуется «Интер».

В прошлом сезоне защитник забил 3 гола в 38 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.