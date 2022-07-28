Форвард «Наполи» Лосано может продолжить карьеру в Англии или Германии

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может сменить команду этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний мексиканец получил предложения от двух неназванных клубов из чемпионатов Англии и Германии.

Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за неаполитанцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.