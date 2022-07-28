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Сегодня, 06:55

Де Росси может возглавить «Палермо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Палермо» ведет поиски нового главного тренера после отставки Сильвио Бальдини. 63-летний специалист по итогам прошлого сезона поднял команду во второй по силе дивизион Италии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, новым тренером команды может стать Клаудио Раньери или Даниэле Де Росси.

70-летний Раньери остается без клуба после ухода из «Уотфорда» в январе этого года. 39-летний Де Росси ранее не занимался самостоятельной тренерской деятельностью.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Палермо
Клаудио Раньери
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