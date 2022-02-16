Итальянская прокуратура выдала международный ордер на арест Робиньо

Итальянская прокуратура во вторник выдала международный ордер на арест бывшего нападающего «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо, сообщает O Globo.

Это было сделано после того, как Верховный суд Италии подтвердил решение приговорить экс-футболиста к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Робиньо и еще пять человек изнасиловали девушку из Албании в ночном клубе в Милане в 2013 году. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер она отмечала 23-летие.

Сейчас футболист проживает в Бразилии. И страна не практикует выдачу преступников другим государствам.