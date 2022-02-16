«Барселона» и «Ювентус» интересуются защитником «Наполи» Кулибали

Кулибали может покинуть «Наполи» летом 2022 года

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть команду в скором времени, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселона» и «Ювентус» претендуют на игрока. Клубы хотят воспользоваться тем, что контракт игрока с «Наполи» подходит к концу. Сам футболист не спешит покидать итальянский клуб.

Ранее «Наполи» не согласился продавать Кулибали «Манчестер Сити», который предлагал 70 миллионов евро. Летом «Наполи» готов отпустить футболиста за 40 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 15 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Контракт Кулибали истекает летом 2023 года.