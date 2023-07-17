Фанаты «ПСЖ» угрожают отрезать Влаховичу три пальца, если он перейдет в команду
Болельщики «ПСЖ» выступают против перехода форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.
Фанаты парижан растянули у домашнего стадиона клуба баннер с текстом: «Влахович, если ты приедешь, мы отрежем тебе три пальца».
Недовольство фанатов связано с фотографией Влаховича в футболке сборной Сербии, на которой Косово изображено частью страны. Кроме того, на фото 23-летний форвард демонстрирует жест, который считается национальным сербским приветствием — с тремя открытыми пальцами (большим, указательным и средним).
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Влаховича в качестве альтернативного варианта, если не выйдет подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
В сезоне-2022/23 в активе Влаховича 42 матча во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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14
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16
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17
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18
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19
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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