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Фанаты «ПСЖ» угрожают отрезать Влаховичу три пальца, если он перейдет в команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики «ПСЖ» выступают против перехода форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Фанаты парижан растянули у домашнего стадиона клуба баннер с текстом: «Влахович, если ты приедешь, мы отрежем тебе три пальца».

Недовольство фанатов связано с фотографией Влаховича в футболке сборной Сербии, на которой Косово изображено частью страны. Кроме того, на фото 23-летний форвард демонстрирует жест, который считается национальным сербским приветствием — с тремя открытыми пальцами (большим, указательным и средним).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Влаховича в качестве альтернативного варианта, если не выйдет подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

В сезоне-2022/23 в активе Влаховича 42 матча во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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