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Сегодня, 11:50

Фанаты «Ювентуса» выступили против перехода Лукаку у здания клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики «Ювентуса» выступили против подписания форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Tuttomercatoweb.

Фанаты туринцев собрались у медицинского здания клуба, где проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал с «Челси» переговоры о трансфере 30-летнего нападающего. Из-за них от варианта с бельгийцем отказался «Интер».

Ромелу Лукаку
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ФК Челси
ФК Ювентус
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