Фанаты «Ювентуса» выступили против перехода Лукаку у здания клуба

Болельщики «Ювентуса» выступили против подписания форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Tuttomercatoweb.

Фанаты туринцев собрались у медицинского здания клуба, где проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал с «Челси» переговоры о трансфере 30-летнего нападающего. Из-за них от варианта с бельгийцем отказался «Интер».