Фанаты «Ювентуса» выступили против перехода Лукаку у здания клуба
Болельщики «Ювентуса» выступили против подписания форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Tuttomercatoweb.
Фанаты туринцев собрались у медицинского здания клуба, где проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал с «Челси» переговоры о трансфере 30-летнего нападающего. Из-за них от варианта с бельгийцем отказался «Интер».
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4
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5
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6
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0-0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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