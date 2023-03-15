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Сегодня, 20:37

Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией

Виталий Косик
Корреспондент
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Полиция Неаполя.
Фото Reuters

Болельщики «Наполи» и «Айнтрахта» устроили массовые беспорядки и драку с полицией в Неаполе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport

По информации издания, в день матча в Неаполь прибыла большая часть фанатов «Айнтрахта» к которым присоединились фанаты другого клуба серии А — «Аталанты».

Сообщается, что в результате столкновений в центре города были сожжены несколько автомобилей, в том числе принадлежащих полицейским, а также болельщики забросали карабинеров файерами, стульями и столами с летних веранд кафе.

Матч «Наполи» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 15 марта, начало — 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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17.03 20:30
Сассуоло – Специя
 - : -
17.03 22:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
18.03 17:00
Монца – Кремонезе
 - : -
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
18.03 22:45
Удинезе – Милан
 - : -
19.03 14:30
Сампдория – Верона
 - : -
19.03 17:00
Фиорентина – Лечче
 - : -
19.03 17:00
Торино – Наполи
 - : -
19.03 20:00
Лацио – Рома
 - : -
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Интер – Ювентус
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
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