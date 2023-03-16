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Сегодня, 00:30

Влашич приступил к тренировкам в общей группе

Галина Глазко
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Агент игрока «Торина» Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о самочувствии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«Никола чувствует себя намного лучше, и уже приступил к работе в общей группе. Я надеюсь, к следующей игре он будет доступен», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Текущий сезон Влашич проводит в аренде в «Торино». Права на 25-летнего хорватского полузащитника принадлежат «Вест Хэму». «Быки» получили право приоритетного выкупа Николы по окончании сезона. В февраля он выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

В сезоне-2022/23 серии А Влашич провел за «Торино» 22 матча, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashich-vernulsya-v-obshhuyu-gruppu-nadeyus-k-igre-s-napoli-on-budet-dostupen/
Никола Влашич
ФК Торино
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И В Н П +/- О
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2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
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 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
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7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
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 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
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 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
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 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
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 Специя 26 5 9 12 23-42 24
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 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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