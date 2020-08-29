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Фанаты «Лацио» встретили Рейну баннером с фашистским приветствием

12:43
Пепе Рейна. Фото ФК «Лацио».
Пепе Рейна. Фото ФК «Лацио».
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Фанаты «Лацио» встретили новость о подписании контракта с голкипером Пепе Рейной, использовав фашистское приветствие, сообщает Football Italia.

На мосту, расположенном недалеко от стадиона в Риме, был вывешен баннер с надписью Saluti romani camerata Reina (римский привет, товарищ Рейна). Итальянское слово camerata часто использовалось фашистами вместо слова compagno (товарищ).

Ранее Рейна высказывался в поддержку испанской политической партии Vox («Голос»), которая является правой национально-консервативной партией.

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