Фанаты «Лацио» встретили Рейну баннером с фашистским приветствием

Фанаты «Лацио» встретили новость о подписании контракта с голкипером Пепе Рейной, использовав фашистское приветствие, сообщает Football Italia.

На мосту, расположенном недалеко от стадиона в Риме, был вывешен баннер с надписью Saluti romani camerata Reina (римский привет, товарищ Рейна). Итальянское слово camerata часто использовалось фашистами вместо слова compagno (товарищ).

Lazio ultras welcomed new signing Pepe Reina in controversial fashion by using a Fascist greeting https://t.co/MZvsFPM0BD #Lazio #ACMilan #SerieA pic.twitter.com/S5PHNqRiA1 — J O S E P H (@realjosev) August 29, 2020

Ранее Рейна высказывался в поддержку испанской политической партии Vox («Голос»), которая является правой национально-консервативной партией.