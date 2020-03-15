Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал о борьбе с коронавирусом в Китае, где число выздоровевших увеличилось.

— Это позитивное послание для нас, итальянцев, и для всего остального мира, цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport . — Эту болезнь можно искоренить, но нам нужна ответсвенность и отличная организация. С таким монстром было нелегко встретиться, потому что еще не было прецедентов. Сейчас чувство общности и фундаментальная ценность жизни возобладали. Ценой жертв является урок, понятный миром.

В Италии мы понимаем вирус лучше, чем большинство других. Мы на правильном пути. Поведение большинства правильное, даже если некоторые из них только пытаются это понять. Мой отец, например, не склонен понимать, что он должен поменять свои повседневные жизненные привычки ради себя и всей семьи. Он хочет купить сигареты в табачной лавке и поболтать с друзьями дома. Я дал ему понять, что он рискует заразиться и забрал его домой к маме.